US Open (F) : Ferro file tranquillement au deuxième tour, Burel déjà dehors

Fiona Ferro n'as pas eu à forcer. Ce mardi, la Française, 74eme joueuse mondiale, s'est tranquillement qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open 2021, en éliminant la Japonaise Nao Hibino, 72eme joueuse mondiale, en deux manches (6-1, 6-4) et 1h10 de jeu. Dans la première manche, la Française a breaké son adversaire une première fois d'entrée avant de sauver, dans la foulée, une balle de débreak pour mener 3-0. Au meilleur des moments, soit à 4-1, la Tricolore a de nouveau breaké sa concurrente, pour ensuite s'adjuger, dans la foulée, la première manche (6-1). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Fiona Ferro a breaké la Japonaise à 1-1, avant cette fois de se faire débreaker dans la foulée. Après avoir obtenu, à 3-3, une nouvelle balle de break, la 74eme joueuse mondiale, a obtenu gain de cause sur la mise en jeu suivante de Nao Hibino pour conclure sur son propre service (6-4).

Burel n'ira pas plus loin

Un petit tour et puis s'en va. Ce mardi, au premier tour de l'US Open 2021, la Française Clara Burel, 92eme joueuse mondiale, n'a pas connu pareille réussite que sa compatriote. En effet, elle s'est inclinée contre la Danoise Clara Tauson en deux manches (7-5, 6-0) et 1h16 de jeu. Dans la première manche, la Française avait pourtant effectué le break d'entrée, mais elle a ensuite perdu ses trois premières mises en jeu, pour se retrouver alors menée 5-1. Alors que son adversaire servait pour le match, et non sans avoir dû sauver de nombreuses autres balles de break, la Tricolore est parvenue à recoller à 5-5. Finalement, Clara Burel a perdu un quatrième service, synonyme de gain de la première manche pour la Danoise (7-5). Le deuxième et dernier set fut donc à sens unique, avec une roue de bicyclette pour Clara Tauson (6-0) et l'opportunité d'affronter, au tour suivant, la numéro une mondiale, Ashleigh Barty.