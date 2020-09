US Open (F) : Direction les quarts de finale pour Jennifer Brady

Pour la première fois de sa carrière, Jennifer Brady va disputer un quart de finale en Grand Chelem. L’Américaine a, en effet, pris le meilleur sur Angelique Kerber lors des huitièmes de finale de l’US Open. Si l’Allemande a fait jeu égal avec son adversaire, elle est rapidement sortie du match. Concédant cinq jeux consécutifs, la 23eme joueuse mondiale a perdu un premier set expéditif en 23 petites minutes. C’est alors que Jennifer Brady a vu la machine se dérégler. Malgré le break dès le premier jeu de la deuxième manche, l’Américaine n’a pas pu le confirmer, concédant sa mise en jeu... avant de reprendre le service d’Angelique Kerber. Toutefois, l’inquiétude est montée d’un cran dans le clan de la 41eme mondiale quand le médecin a fait son apparition sur le court afin de traiter une blessure à la cuisse gauche, ostensiblement strapée. Avec ses moyens, Jennifer Brady a fait mieux que résister, mettant en difficulté son adversaire sur son service mais sans jamais signer un double break. Après une première balle de match manquée sur le service de l’Allemande, Jennifer Brady a conclu le match sur son service (6-1, 6-4 en 1h24’). Yulia Putintseva ou Petra Martic sera son adversaire pour une place dans le dernier carré de l'US Open.



US OPEN (New York, Etats-Unis, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



Huitièmes de finale

Brady (USA, n°28) bat Kerber (ALL, n°17) : 6-1, 6-4

Putintseva (KAZ, n°23) - Martic (CRO, n°8)

Osaka (JAP, n°4) - Kontaveit (EST, n°14)

Rogers (USA) - Kvitova (RTC, n°6)



Cornet (FRA) - Pironkova (BUL)

Sakkari (GRE, n°15) - S.Williams (USA, n°3)

Azarenka (BIE) - Muchova (RTC, n°20)

Mertens (BEL, n°16) - Kenin (USA, n°2)