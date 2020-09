US Open (F) : Débuts aisés pour Mertens, moins pour Muguruza et Anisimova

Garbiñe Muguruza n’a pas manqué ses débuts à Flushing Meadows. Mais la tête de série numéro 10 n’a pas eu un match facile face à Nao Hibino. La Japonaise, 78eme joueuse mondiale, a pris un meilleur départ pour mener 4-1 dans le premier set avant d’être débordée et de s’incliner dans le premier set après avoir perdu cinq jeux consécutifs. L’Espagnole a pris les devants dès le premier jeu de la deuxième manche avant de manquer le double break puis de laisser passer une première balle de match sur le service de Nao Hibino. Garbiñe Muguruza a finalement trouvé la solution sur son service (6-4, 6-4 en 1h32’) et rejoindre Tsvetana Pironkova, tombeuse de Liudmila Samsonova (6-2, 6-3 en 1h21’) au deuxième tour. De son côté, Elise Mertens n’a pas connu de difficultés. Opposée à l’Allemande Lara Siegemund, la Belge a fait respecter la hiérarchie. Grâce à un break d’entrée de chaque manche, la tête de série numéro 16 du tournoi s’est facilité la vie pour s’imposer en moins d’une heure et demie (6-2, 6-2). Des difficultés, Amanda Anisimova en a également connu face à Viktoriya Tomova. La tête de série numéro 22 s’impose en deux manches serrées (7-5, 7-5 en 1h29’).



US OPEN (New York, Etats-Unis, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



1er tour

Ka.Pliskova (RTC, n°1) bat Kalinina (UKR) : 6-4, 6-0

Garcia (FRA) bat Paolini (ITA) : 6-3, 6-2

Bellis (USA, WC) bat Korpatsch (ALL) : 6-7 (13), 6-3, 6-2

Brady (USA, n°28) bat Blinkova (RUS) : 6-3, 6-2



Kerber (ALL, n°17) bat Tomljanovic (AUS) : 6-4, 6-4

Friedsam (ALL) bat Dolehide (USA): 6-2, 6-2

Li (USA) bat Rus (PBS) : 6-4, 2-6, 6-1

Riske (USA, n°13) bat Maria (ALL) : 6-3, 6-2



Vondrousova (RTC, n°12) bat Minnen (BEL) : 6-1, 6-4

Sasnovich (BIE) bat Di Lorenzo (USA) : 2-6, 7-6(6), 6-0

Lapko (BIE) bat Golubic (SUI) : 6-1, 6-7 (2), 6-2

Putintseva (KAZ, n°23) bat Montgomery (USA, WC) : 6-1, 6-3



Mladenovic (FRA, n°30) bat Baptiste (USA, WC) : 7-5, 6-2

Gracheva (RUS) bat Badosa (ESP) : 6-4, 7-5

Bondarenko (UKR) bat Kiick (USA, WC) : 3-6, 6-3, 6-1

Martic (CRO, n°8) bat Martincova (RTC) : 5-7, 6-4, 6-4



Osaka (JAP, n°4) bat Doi (JAP) : 6-2, 5-7, 6-2

Giorgi (ITA) bat Van Uytvanck (BEL) : 2-6, 6-1, 7-5

Kostyuk (UKR) bat Kasatkina (RUS) : 6-1, 6-2

Sevastova (LET, n°31) bat Gauff (USA) : 6-3, 5-7, 6-4



Linette (POL, n°24) bat Inglis (AUS) : 6-1, 4-6, 6-4

Kovinic (MNE) bat Cabrera (AUS) : 6-4, 3-6, 6-2

Juvan (SLO) bat Arconada (USA) : 6-4, 7-6 (2)

Kontaveit (EST, n°14) bat Collins (USA) : 5-7, 6-2, 6-2



Rybakina (KAZ, n°11) bat Zavatska (UKR) : 6-3, 6-0

Rogers (USA) bat Khromacheva (RUS) : 6-2, 6-2

Brengle (USA) bat Rodionova (AUS) : 6-2, 6-2

Yastremska (UKR, n°19) bat Sharma (AUS) : 6-3, 6-7 (4), 7-6 (2)



Flipkens (BEL) bat Peterson (SUE, n°32) : 7-6 (1), 6-4

Pegula (USA) bat Bouzkova (RTC) : 3-6, 6-2, 7-6 (3)

Kozlova (UKR) bat Osuigwe (USA) : 6-3, 7-5

Kvitova (RTC, n°6) bat Begu (ROU) : 6-3, 6-2



Keys (USA, n°7) - Babos (HON)

Teichmann (SUI) - Bolsova (ESP)

Davis (USA) - Cornet (FRA)

Bonaventure (BEL) - Zhang (CHN, n°25)



Vekic (CRO, n°18) - Kr.Pliskova (RTC)

Tig (ROU) - Nara (JAP)

Pironkova (BUL) bat Samsonova (RUS) : 6-2, 6-3

Muguruza (ESP, n°10) bat Hibino (JAP) : 6-4, 6-4



Sakkari (GRE, n°15) - Voegele (SUI)

Pera (USA) - Diyas (KAZ)

Vikhlyantseva (RUS) - Scott (USA, WC)

Anisimova (USA, n°26) bat Tomova (BUL) : 7-5, 7-5



Stephens (USA, n°26) - Buzarnescu (ROU)

Diatchenko (RUS) - Govortsova (BIE)

Gasparyan (RUS) - Puig (PCO)

Ahn (USA) - S.Williams (USA, n°3)



Sabalenka (BIE, n°5) - Dodin (FRA)

Azarenka (BIE) - Haas (AUT)

Vickery (USA, WC) - Townsend (USA)

Swiatek (POL) - Kudermetova (RUS, n°29)



Muchova (RTC, n°20) - V.Williams (USA)

Kalinskaya (RUS) - Stojanovic (SER)

Cirstea (ROU) bat McHale (USA) : 6-4, 7-5

Watson (GBR) - Konta (GBR, n°9)



Mertens (BEL, n°16) bat Siegemund (ALL) : 6-2, 6-2

Liu (USA, WC) - Sorribes Tormo (ESP)

Kuzmova (SLQ) - McNally (USA)

Clijsters (BEL, WC) - Alexandrova (RUS, n°21)



Jabeur (TUN, n°27) - Kawa (POL)

Siniakova (RTC) - Kanepi (EST)

Zvonareva (RUS) - Fernandez (CAN)

Wickmayer (BEL) - Kenin (USA, n°2)