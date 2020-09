US Open (F) : Cornet se sort d'un match en dents-de-scie face à Davis

Alizé Cornet s’est montré inconstante, mais c’est bien avec la victoire que la Française a quitté le court de Flushing Meadows. Plus solide que Laurent Davis au service, la Niçoise a toutefois laissé échapper cinq balles de break dans le premier set avant de faire la différence dans le huitième jeu, sur un jeu blanc, puis de remporter le premier set avec autorité. C’est alors que la Française est comme sortie de la rencontre. Breakée d’entrée de deuxième manche, elle a su répondre à l’Américaine avant de lâcher quatre jeux de suite et de se retrouver emmenée dans un dernier set. Heureusement pour la 56eme joueuse mondiale, ça a été au tour de Lauren Davis de connaître un terrible coup de mou. Incapable de mettre en difficulté Alizé Cornet sur son service, cette dernière s’est montrée friable, perdant trois des quatre balles de break qu’elle a eues contre elle. Le résultat est un dernier set à sens unique et plié en une demi-heure (6-3, 1-6, 6-0 en 1h45') en faveur d’Alizé Cornet. La Française retrouvera Ysaline Bonaventure au deuxième tour avant de possiblement croiser la route de Madison Keys au troisième.



US OPEN (New York, Etats-Unis, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



1er tour

Ka.Pliskova (RTC, n°1) bat Kalinina (UKR) : 6-4, 6-0

Garcia (FRA) bat Paolini (ITA) : 6-3, 6-2

Bellis (USA, WC) bat Korpatsch (ALL) : 6-7 (13), 6-3, 6-2

Brady (USA, n°28) bat Blinkova (RUS) : 6-3, 6-2



Kerber (ALL, n°17) bat Tomljanovic (AUS) : 6-4, 6-4

Friedsam (ALL) bat Dolehide (USA): 6-2, 6-2

Li (USA) bat Rus (PBS) : 6-4, 2-6, 6-1

Riske (USA, n°13) bat Maria (ALL) : 6-3, 6-2



Vondrousova (RTC, n°12) bat Minnen (BEL) : 6-1, 6-4

Sasnovich (BIE) bat Di Lorenzo (USA) : 2-6, 7-6(6), 6-0

Lapko (BIE) bat Golubic (SUI) : 6-1, 6-7 (2), 6-2

Putintseva (KAZ, n°23) bat Montgomery (USA, WC) : 6-1, 6-3



Mladenovic (FRA, n°30) bat Baptiste (USA, WC) : 7-5, 6-2

Gracheva (RUS) bat Badosa (ESP) : 6-4, 7-5

Bondarenko (UKR) bat Kiick (USA, WC) : 3-6, 6-3, 6-1

Martic (CRO, n°8) bat Martincova (RTC) : 5-7, 6-4, 6-4



Osaka (JAP, n°4) bat Doi (JAP) : 6-2, 5-7, 6-2

Giorgi (ITA) bat Van Uytvanck (BEL) : 2-6, 6-1, 7-5

Kostyuk (UKR) bat Kasatkina (RUS) : 6-1, 6-2

Sevastova (LET, n°31) bat Gauff (USA) : 6-3, 5-7, 6-4



Linette (POL, n°24) bat Inglis (AUS) : 6-1, 4-6, 6-4

Kovinic (MNE) bat Cabrera (AUS) : 6-4, 3-6, 6-2

Juvan (SLO) bat Arconada (USA) : 6-4, 7-6 (2)

Kontaveit (EST, n°14) bat Collins (USA) : 5-7, 6-2, 6-2



Rybakina (KAZ, n°11) bat Zavatska (UKR) : 6-3, 6-0

Rogers (USA) bat Khromacheva (RUS) : 6-2, 6-2

Brengle (USA) bat Rodionova (AUS) : 6-2, 6-2

Yastremska (UKR, n°19) bat Sharma (AUS) : 6-3, 6-7 (4), 7-6 (2)



Flipkens (BEL) bat Peterson (SUE, n°32) : 7-6 (1), 6-4

Pegula (USA) bat Bouzkova (RTC) : 3-6, 6-2, 7-6 (3)

Kozlova (UKR) bat Osuigwe (USA) : 6-3, 7-5

Kvitova (RTC, n°6) bat Begu (ROU) : 6-3, 6-2



Keys (USA, n°7) bat Babos (HON) : 6-1, 6-1

Teichmann (SUI) - Bolsova (ESP)

Cornet (FRA) bat Davis (USA) : 6-3, 1-6, 6-0

Bonaventure (BEL) bat Zhang (CHN, n°25) : 4-6, 6-3, 6-2



Vekic (CRO, n°18) - Kr.Pliskova (RTC)

Tig (ROU) - Nara (JAP)

Pironkova (BUL) bat Samsonova (RUS) : 6-2, 6-3

Muguruza (ESP, n°10) bat Hibino (JAP) : 6-4, 6-4



Sakkari (GRE, n°15) - Voegele (SUI)

Pera (USA) - Diyas (KAZ)

Scott (USA, WC) bat Vikhlyantseva (RUS) : 7-6 (3), 6-2

Anisimova (USA, n°26) bat Tomova (BUL) : 7-5, 7-5



Stephens (USA, n°26) - Buzarnescu (ROU)

Muhammad (USA, Alt) - Govortsova (BIE)

Gasparyan (RUS) bat Puig (PCO) : 6-3, 6-7 (0), 6-0

Ahn (USA) - S.Williams (USA, n°3)



Sabalenka (BIE, n°5) - Dodin (FRA)

Azarenka (BIE) - Haas (AUT)

Vickery (USA, WC) - Townsend (USA)

Swiatek (POL) - Kudermetova (RUS, n°29)



Muchova (RTC, n°20) - V.Williams (USA)

Kalinskaya (RUS) - Stojanovic (SER)

Cirstea (ROU) bat McHale (USA) : 6-4, 7-5

Konta (GBR, n°9) bat Watson (GBR) : 7-6 (7), 6-1



Mertens (BEL, n°16) bat Siegemund (ALL) : 6-2, 6-2

Sorribes Tormo (ESP) bat Liu (USA, WC) : 6-2, 6-4

Kuzmova (SLQ) - McNally (USA)

Clijsters (BEL, WC) - Alexandrova (RUS, n°21)



Jabeur (TUN, n°27) - Kawa (POL)

Siniakova (RTC) - Kanepi (EST)

Zvonareva (RUS) - Fernandez (CAN)

Kenin (USA, n°2) bat Wickmayer (BEL) : 6-2, 6-2