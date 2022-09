US Open (F) : Cornet et Burel s'arrêtent au troisième tour

Into Round 4!

Burel n’a rien pu faire face à Sabalenka

Les Tricolores n’ont pas été à la fête ce samedi à Flushing Meadows. A l’image de Richard Gasquet dans le tableau masculin, les deux Françaises sur les courts n’ont pas connu la victoire. Après avoir notamment sorti Emma Raducanu, Alizé Cornet a chuté face à la tête de série numéro 19 Danielle Collins. Alors que le début de rencontre a été équilibré, l’Américaine a fait basculer le premier set dans le cinquième jeu et en convertissant sa première balle de break. Résistant alors à la réaction de la Française puis manquant trois balles pour creuser l’écart, la 19eme mondiale a finalement conclu le premier set sur un dernier jeu blanc. La deuxième manche a connu un déroulement bien différent puisque les deux joueuses se sont fortement accrochées à leurs jeux de service. Le résultat a été l’absence totale de balle de break et une conclusion logique au jeu décisif. Tout d’abord équilibré, ce tiebreak a vu Alizé Cornet sauver une première balle de match sur son service. Dans la foulée, la Tricolore a eu pas moins de trois balles de set sont une sur son service mais la réussite n’a pas été de son côté. Danielle Collins, sur une dernière accélération et trois points remportés de suite, a scellé le sort de la rencontre (6-4, 7-6 en 1h54’).Pour une place en quarts de finale, l’Américaine n’aura pas une autre Française sur sa route. En effet, Clara Burel s’est très lourdement inclinée face à la 6eme joueuse mondiale Aryna Sabalenka. Si la Biélorusse a aisément remporté son premier jeu de service, elle est allée chercher de haute lutte un premier break. Au bout de huit égalités et à la sixième balle de break, la tête de série numéro 6 a pris l’ascendant puis a déroulé. Un deuxième jeu de service adverse remporté, blanc cette fois, a permis à Aryna Sabalenka de mener cinq jeux à rien. Clara Burel a eu beau écarter trois premières balles de set sur son service, la 131eme mondiale a fini par céder une première manche à sens unique. La deuxième manche a vu la Française avoir du cran pour résister à la force frappe de la Biélorusse. Si cette dernière a remporté blanche sa première mise en jeu, c’est un festival de breaks qui a suivi. Cinq jeux consécutifs se sont conclus par la perte du service mais cette séquence a fini par faire les affaires de la numéro 6 mondiale. Etant la première à tenir son service, Aryna Sabalenka est allée conclure le match grâce à un jeu blanc sur le service d’une Clara Burel qui n’a jamais tenu sa mise en jeu dans cette manche (6-0, 6-2 en 1h09’).