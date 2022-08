US Open (F) : Ça passe pour Muguruza et Ka.Pliskova, Ostapenko déjà éliminée

Garbiñe Muguruza n’a pas manqué ses débuts à Flushing Meadows. L’Espagnole, tête de série numéro 9, s’est imposée en deux manches sur Clara Tauson au premier tour. Si la Danoise a été la première à avoir des balles de break dès le troisième jeu, c’est elle qui a concédé dans la foulée son service pour se retrouver menée quatre jeux à un. Manquant ensuite une balle de double break, Garbiñe Muguruza a su se montrer imperturbable pour conclure la première manche sur son service à la première occasion. Les débats se sont équilibrés au début de la deuxième jusqu’au break obtenu par l’Espagnole dans le cinquième jeu. La réaction de Clara Tauson a été immédiate avec un débreak autoritaire. La 57eme mondiale a alors eu trois occasions d’égaliser à une manche partout sur le service de son adversaire mais la 10eme mondiale a su les écarter. Un deuxième set qui s’est alors conclu au jeu décisif. Si Clara Tauson a démarré fort en remportant les trois premiers points, elle a ensuite baissé de pied et laissé Garbiñe Muguruza reprendre l’initiative. La première balle de match sur le service de son adversaire a été la bonne pour l’Espagnole (6-3, 7-6 en 1h59’). L’Espagnole retrouvera au deuxième tour Linda Fruhvirtova, tombeuse de Xinyu Wang (6-3, 6-4 en 1h23’).

Ostapenko déjà à quai

Jelena Ostapenko, quant à elle, n’a pas connu la même réussite. La Lettone, tête de série numéro 16, a vu son parcours s’achever dès son entrée en lice face à Qinwen Zheng. Si la Chinoise a démarré tambour battant en prenant le service de son adversaire, elle a vu la 16eme mondiale répliquer dès le jeu suivant. Toutefois, la Chinoise a su reprendre l’ascendant puis, sans laisser la moindre faille exploitable, conclure le premier set sur son service. La deuxième manche a connu un scenario inversé. En effet, c’est Jelena Ostapenko qui a su breaker la première avant de perdre ce jeu de service d’avance dans la foulée. Toutefois, la Lettonne a su récidiver puis égaliser à une manche partout sur un jeu blanc. Un avantage que la tête de série numéro 16 a conforté en breakant dès le premier jeu de la dernière manche. Mais une séquence de trois jeux perdus au service a rééquilibré les forces, Qinwen Zheng égalisant alors à trois jeux partout. C’est au moment de servir pour rester dans le match que Jelena Ostapenko a fini par céder. A sa deuxième balle de match, la Chinoise a conclu (6-3, 3-6, 6-4 en 2h02’) et affrontera Anastasia Potapova, tombeuse de Claire Liu (6-1, 6-4 en 1h17') au deuxième tour.

Ka.Pliskova a joué à se faire peur

Karolina Pliskova, tête de série numéro 22, a connu bien des difficultés mais a su passer l’obstacle Magda Linette. Après avoir écarté la première balle de break du match, la Tchèque a pris en premier l’avantage. Un break qui a été complété par un deuxième avant que la 22eme mondiale ne parvienne à conclure le premier set dès que l’occasion s’est présentée. La deuxième manche a vu les deux joueuses se neutraliser quasiment de bout en bout. S’il y a eu cinq balles de break à signaler lors des neuf premiers jeux, aucune n’a pu être convertie. Toutefois, c’est Magda Linette qui a fini par prendre l’ascendant alors que Karolina Pliskova était au service pour rester dans cette deuxième manche. La troisième a tout d’abord vu la Polonaise passer devant au tableau d’affichage avec le break dès le quatrième jeu. La Tchèque a alors su réagir pour revenir à quatre jeux partout puis prendre à nouveau le service au meilleur moment. Menant six jeux à cinq, Karolina Pliskova a alors servi pour le gain du match… mais sans y parvenir. Emmenée dans un super-tiebreak, la 22eme mondiale a tout d’abord pris l’ascendant afin de mener sept points à deux avant de perdre six échanges consécutifs et de se retrouver dos au mur. Un dernier coup de reins lui a permis de conclure le match en sa faveur sur son service (6-2, 4-6, 7-6 en 2h35’). Sa compatriote Marie Bouzkova, victorieuse face à Linda Noskova (6-2, 6-7, 6-2 en 2h18’), sera son adversaire au deuxième tour.