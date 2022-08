US Open (F) : Burel s'impose en deux manches face à Rybakina

MAGNIFIQUE 😍

Clara Burel s'offre la tête de série N° 25 et lauréate de Wimbledon ! Quelle performance !

Bravo @clara_burel

Burel n’a jamais tremblé

Quelle performance réalisée par Clara Burel ! La Française, issue des qualifications, a dominé en deux sets la Kazakhe Elena Rybakina, qui a remporté rien de moins de Wimbledon au début du mois de juillet dernier. La 25eme joueuse mondiale a très tôt pris l’ascendant dans l’échange mais s’est cassée les dents sur la résistance de la Tricolore. En effet, la 131eme mondiale a écarté pas moins de six balles de break réparties sur se deux premiers jeux de service, le deuxième étant tenu au bout du suspense et après sept égalités. A force de voir des occasions de break s’envoler, Elena Rybakina s’est exposée et Clara Burel n’a pas eu de scrupules quand son tour est venu. En effet, la Tricolore a pris le service de la Kazakhe dans la foulée afin de mener quatre jeux à deux. La tête de série numéro 25 à Flushing Meadows a alors haussé le ton pour revenir à hauteur… avant de perdre une nouvelle fois son service. Cette fois, sur un un jeu blanc, Clara Burel a confirmé son break et remporté le premier set.Un ascendant que la joueuse issue des qualifications a immédiatement conforté. En effet, dès le premier jeu de la deuxième manche, à sa première balle de break, la Tricolore a pris le service d’Elena Rybakina. Dos au mur, la Kazakhe a tout essayé pour revenir dans le match. Toutefois, elle n’a eu que deux opportunités d’effacer ce jeu de service de retard. Toutefois, dans ce quatrième jeu, Clara Burel a tout repoussé et a pu tenir bon. Dès lors, la native de Rennes n’a rien changé à son plan de jeu qui a fait merveille. Plus jamais mise en difficulté sur son engagement, elle n’a pas laissé passer l’opportunité de conclure la rencontre. La première balle de match a été la bonne pour ce qui restera comme une des plus importantes performances de sa carrière (6-4, 6-4 en 1h31’). Alors que les tournois du Grand Chelem se suivent mais ne se ressemblent pas pour Elena Rybakina, Clara Burel passe le premier tour de l’US Open pour la première fois et dépasse le premier tour en Grand Chelem pour seulement la troisième fois de sa carrière. Un parcours qui se poursuivra face à Alison Van Uytvanck ou Venus Williams.