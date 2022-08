US Open (F) : Badosa et Bencic qualifiées dans la douleur, V.Williams déjà éliminée

Paula Badosa renoue avec un succès au premier tour d’un tournoi. Eliminée d’entrée sur abandon à Toronto puis Cincinnati, la 4eme joueuse mondiale a fini par avoir le dernier mot face à Lesia Tsurenko. C’est l’Ukrainienne qui a frappé la première avec le break d’entrée mais l’Espagnole a ensuite sur revenir à trois jeux partout. Mais, dans la foulée, la 87eme mondiale a enchaîné trois jeux remportés dont deux sur le service de Paula Badosa et a viré en tête. Vexée, la native de Manhattan a haussé le ton dès l’entame de la deuxième manche en breakant d’entrée son adversaire. Un ascendant qui a tenu un temps mais l’Ukrainienne a fini par revenir à quatre jeux partout… initiant une séquence de cinq breaks consécutifs qui a emmené les deux joueuses au tiebreak. Après avoir remporté cinq points de suite, Paula Badosa n’a pu conclure qu’à sa troisième balle de set. La dernière manche a longtemps vu les deux joueuses se neutraliser mais la première balle de break pour la tête de série numéro 4 lui a permis de passer devant. Un avantage qui a été définitif, Paula Badosa concluant à sa première balle de match (3-6, 7-6, 6-3 en 2h31’). Petra Martic, tombeuse de Varvara Gracheva (6-4, 7-6 en 2h07'), sera sa prochaine adversaire.

Bencic n’a pas eu une entame facile

Belinda Bencic a dû s’employer mais n’a pas manqué la marche à l’US Open. La Suissesse, tête de série numéro 13, s’est qualifiée aux dépens de l’Allemande Andrea Petkovic en trois manches. La 13eme mondiale a démarré de la meilleure des manières avec le break blanc dès le premier jeu, un avantage qu’elle a ensuite su défendre. Après avoir pris une deuxième fois le service de la 104eme mondiale, Belinda Bencic n’a eu besoin que d’une balle de set pour conclure la première manche. Dos au mur, Andrea Petkovic a pris les choses en main et pris le service de son adversaire pour mener vite quatre jeux à un dans le deuxième set. A l’issue d’un jeu à rallonges, la Suissesse a effacé son retard… pour mieux être breakée à nouveau alors qu’elle servait pour rester dans le set. La dernière manche a vu les deux joueuses s’accrocher furieusement à leur service et il n’a fallu qu’une seule balle de break pour qu’elle bascule. Belinda Bencic a su saisir sa chance avant de conclure sur un dernier jeu blanc (6-2, 4-6, 6-4 en 2h12’). Sorana Cirstea, tombeuse de Laura Siegemund (6-4, 6-4 en 1h48’) sera son adversaire au deuxième tour.

V.Williams n’a pas imité sa sœur

Au lendemain de l’entame réussie de Serena Williams, sa sœur aînée n’a pas connu la même réussite. Venus Williams a, en effet, été éliminée dès le premier tour de l’US Open par Alison Van Uytvanck. La Belge, 43eme mondiale, a lancé le match par une série de quatre jeux remportés dont un premier accroché sur le service de l’Américaine. Si Venus Williams a ensuite su débloquer son compteur, c’est sur son engagement qu’elle a concédé le premier set à la deuxième occasion. A l’orgueil, celle qui pointe désormais au 1504eme rang mondial a breaké dès l’entame de la deuxième manche. Mais, après avoir écarté trois premières balles de débreak, Venus Williams a fini par céder et a vu Alison Van Uytvanck recoller à trois jeux partout. Après s’être neutralisées six jeux durant, c’est un tiebreak qui a conclu cette deuxième manche. La Belge, après avoir pris très tôt l’avantage, a conclu à sa première balle de match (6-1, 7-6 en 1h49’) et sera l’adversaire de Clara Burel au deuxième tour.