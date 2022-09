US Open (F) : Badosa déjà éliminée, Bencic a eu très chaud

Paula Badosa n’y arrive décidément pas à l’US Open. L’Espagnole, tête de série numéro 4, a une nouvelle fois échoué à passer le deuxième tour dans sa ville natale et a été éliminée par Petra Martic en trois manches. La Croate a été la première à frapper, breakant dans le cinquième jeu, mais elle a vu son adversaire revenir immédiatement à hauteur. Si les deux joueuses ont ensuite eu l’opportunité de prendre le service de l’autre, elles se sont départagées au jeu décisif. Un tiebreak longtemps équilibré qui a fini par tourner en faveur de Paula Badosa. C’est alors que la numéro 4 mondiale a perdu pied. Si elle a pu remporter son premier jeu de service dans le deuxième set, elle a ensuite vu les cinq suivants lui échapper et Petra Martic égaliser à une manche partout sur un jeu blanc. Un scenario qui n ‘est pas passé loin de se reproduire dans le dernier set. En effet, après avoir remporté son service, Paula Badosa a perdu cinq jeux de suite, voyant l’élimination se rapprocher. Après avoir écarté une première balle de match sur son service, elle n’a pas pu renverser le match. Sur son service, Petra Martic a conclu la rencontre (6-7, 6-1, 6-2 en 2h07’) et rejoint ainsi Victoria Azarenka au troisième tour.

Bencic a su s’en sortir

Belinda Bencic est passé très près de l’élimination. Opposée à Sorana Cirstea au deuxième tour de l’US Open, la tête de série numéro 13 à Flushing Meadows a connu une entame de match loin d’être évidente. En effet, si la Suissesse a été la première à faire le break, la Roumaine a immédiatement recollé. Au tout dernier moment, la 37me mondiale a pris l’ascendant avant de conclure ce premier set en sa faveur sans difficulté. Sorana Cirstea, après avoir écarté trois balles de break, a pris le service de Belinda Bencic sur un jeu blanc. Cette dernière a tenté de recoller dans la foulée mais sans grande réussite. Menant ensuite cinq jeux à quatre, la Roumaine a eu l’occasion de servir pour le gain du match mais c’est à ce moment que la 13eme joueuse mondiale s’est comme réveillée. Faisant reculer son adversaire, Belinda Bencic est parvenue à effacer son break de retard mais ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. En effet, c’est sur le service de son adversaire que la Suissesse a égalisé à une manche partout dans un scenario qui était alors inattendue. Passée tout près de la victoire, Sorana Cirstea n’a pas tenu la distance dans le troisième set. Dans l’incapacité d’avoir la moindre balle de break, la Roumaine a perdu deux fois son service et permis à Belinda Bencic d’aller chercher une victoire qui, longtemps, ne lui a pas été promise (3-6, 7-5, 6-2 en 2h28’). Karolina Pliskova ou Marie Bouzkova sera son adversaire au troisième tour.