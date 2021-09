US Open (Double/H) : Herbert et Mahut s'arrêtent en quarts

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ne verront pas les demi-finales. Ce mardi, la paire française, tête de série n°3, a été battue en quarts de finale de l'US Open 2021 par la paire composée de l'Australien John Peers et du Slovaque Filip Polasek, têtes de série n°8, en deux petits sets (6-2, 6-3) et seulement une heure de jeu. Dans la première manche, les Français ont sauvé une première balle de break d'entrée, avant ensuite de s'incliner sur la deuxième et donc de céder leur premier service joué dans ce match. A 5-2, au moment de rester en vie dans ce premier set, les Tricolores ont de nouveau craqué. Après une nouvelle première balle sauvée, ils ont rendu les armes sur la deuxième, offrant ainsi, du même coup, cette première manche à leurs adversaires d'un soir (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les quatre hommes ont fait jeu égal pendant les sept premiers jeux et plus précisément jusqu'à 4-3 en faveur de l'Australien et du Slovaque.

Peers a déjà atteint la finale de l'US Open

A ce moment-là, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont de nouveau craqué, au pire des moments, cédant ainsi un troisième et dernier service dans cette rencontre. Leurs adversaires n'en demandaient pas tant et sur leur mise en jeu suivante, ils s'y sont repris à deux fois avant de valider leur ticket pour les demi-finales du tournoi de double (6-3). C'est la première fois dans un tournoi du Grand Chelem que Peers et Polasek sont associés et c'est une première qui leur réussit décidément bien. Auparavant, l'Australien était déjà allé en finale de ce même tournoi de double du côté de l'US Open, mais c'était associé avec le Britannique Jamie Murray. En 2015, les deux hommes avaient alors perdu contre... les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. De son côté, le Slovaque Filip Polasek n'avait encore jamais dépassé les quarts de finale à Flushing Meadows. Ce fameux quart de finale remonte à l'édition 2012, où il était alors, à l'époque, associé à l'Autrichien Julian Knowle.