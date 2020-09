US Open (Double F) : Les autorités sanitaires ont ordonné l'exclusion de Kristina Mladenovic

Les conséquences du test positif au coronavirus de Benoît Paire se font encore sentir. Alors qu’Adrian Mannarino a dû recevoir l’aide de Novak Djokovic pour pouvoir jouer son match ce vendredi, Kristina Mladenovic ne pourra plus défendre ses chances dans le tournoi de double féminin. La Française, qui composait avec Timea Babos la paire tête de série numéro 1 du tournoi, faisait partie des favorites pour le titre et a été purement et simplement exclue du tournoi par les organisateurs à la suite d’une décision prise par les autorités sanitaires de l’Etat de New York. Une décision qui intervient alors que, comme d’autres joueurs ayant été en contact avec Benoît Paire, elle a dû accepter un protocole sanitaire bien plus drastique que celui imposé au reste des joueurs.

Les organisateurs n’ont pas pu s’opposer à l’exclusion de Mladenovic

Via un communiqué, la Fédération Américaine de tennis (USTA) est revenue sur les raisons d’une décision aussi rude pour Kristina Mladenovic. « Comme les joueurs résident dans le comté de Nassau, les avis de quarantaine empêchent ces personnes de se rendre au centre national de tennis Billie Jean King à New York, assure la fédération dans ce communiqué. Toutes les personnes identifiées comme ayant été en contact étroit prolongé avec le joueur infecté seront mises en quarantaine dans leurs chambres pour le reste de leur période de quarantaine. Kristina Mladenovic est l’une de ces personnes, et alors que la compétition de double féminin a commencé, la paire qu’elle compose avec Timea Babos a été disqualifiée de l’US Open. » Une exclusion qui ouvre la porte à la paire composée d’Elise Mertens et Aryna Sabalenka, tête de série numéro 2.