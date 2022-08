US Open : Djokovic n'est plus dans la liste des participants

Djokovic devrait perdre des places au classement

Ce jeudi à midi, heure de New York, 18h00 heure française, se déroulera le tirage au sort de l'US Open, dernière levée du Grand Chelem de l'année. Et cette fois, c'est quasi-sûr, Novak Djokovic n'y participera. Le Serbe a en effet vu son nom être retiré de la liste des participants sur le site officiel du tournoi, à quelques heures du tirage au sort. Les organisateurs n'ont pas encore communiqué sur le sujet, mais cette décision de retirer son nom fait suite à l'annonce du CDC (Center for Disease Control and Prevention, "centre de contrôle et de prévention des maladies"), l'agence de santé américaine, de maintenir l'interdiction au territoire américain aux personnes non vaccinées contre le coronavirus., les sept mois qui se sont passés depuis son aller-retour polémique à Melbourne ne l'ayant pas fait changer d'avis. L'homme aux 21 Majeurs a déjà manqué la tournée américaine du mois de mars et la tournée nord-américaine du mois d'août pour cette raison, si bien qu'il n'a pu participer qu'à sept tournois cette saison, là où les non-vaccinées étaient acceptés : Dubaï (défaite en quarts), Monte-Carlo (défaite d'entrée), Belgrade (défaite en finale), Madrid (défaite en demi-finale), Rome (victoire), Roland-Garros (défaite en quarts) et Wimbledon (victoire).En l'absence d'Alexander Zverev, blessé, et de Novak Djokovic, les huit premières têtes de série de l'US Open seront donc Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie et Hubert Hurkacz.En attendant, un lucky-loser prendra place dans le tableau de l'US Open à sa place, les qualifications ayant débuté depuis mardi.