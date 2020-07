US Open : Djokovic commande des balles du Grand Chelem, signe de sa future participation ?

Décidément, ces dernières semaines, les nombreux indices semés par les différents joueurs du circuit ATP de tennis font parler. Dernier en date, Novak Djokovic. En effet, le Serbe aurait passé une commande de balles de l'US Open. Un signe de sa prochaine participation au Grand Chelem ? Pour certains, cela ne fait véritablement aucun doute quant aux intentions du numéro un mondial. Le prestigieux tournoi, censé se tenir du 31 août au 13 septembre prochains, reste incertain en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, notamment et surtout aux Etats-Unis, pays le plus touché.

« Cela implique qu'il participera à ce tournoi »

Quoi qu'il en soit, l'ancienne joueuse australienne, Rennae Stubbs, aujourd'hui reconvertie avec brio dans le journalisme, est certaine qu'avec cet indice, Djokovic sera bel et bien présent du côté de Flushing Meadows. C'est ce qu'elle a ainsi confié auprès de Racquet Magazine. Une information qui n'a ensuite pas bien tardé avant d'être reprise par différents autres médias, notamment serbes avec la référence SportKlub en tête : « Il semblerait que Novak Djokovic ait demandé que les balles de l'US Open lui soient livrées, pour qu'il puisse s'entraîner avec elles. Cela implique qu'il participera à ce tournoi. Bien sûr, cela n'a pas été officialisé et nous verrons ce qui se passera das les prochaines semaines. La bonne nouvelle est le nombre de nouveaux cas de Covid-19 à New York de ces derniers temps. » Alors qu'en sera-t-il du futur programme de reprise de Novak Djokovic ? Quid des autres joueurs ? En attendant la possible tenue de l'US Open, le circuit ATP doit reprendre ses droits à compter du 21 août prochain. Si la situation sanitaire actuelle le permet, évidemment.