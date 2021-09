US Open : Corentin Moutet s'arrête là

🇮🇹 @MattBerrettini knows how to PLAY in New York 👊 pic.twitter.com/ggrx6DPk4G

— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2021

Corentin Moutet a longtemps tenu tête à Matteo Berrettini mais ça n'a pas été suffisant.Avant que l'Italien ne profite de son expérience pour faire la différence, les deux premières manches ont été très disputées. Le 88eme mondial ne s'est pas désuni quand il a été breaké dès le quatrième jeu de la partie. Il a répondu en prenant la mise en jeu de la tête de série numéro 6. Les deux hommes se sont alors dirigés vers un tie-break qui a penché en faveur de Matteo Berrettini. Malgré ce contre-temps, Corentin Moutet est très bien revenu dans la partie. Malgré la perte de sa mise en jeu à 2-2, le natif de Paris a débreaké dans la foulée. Il en a profité pour prendre l'ascendant et revenir à une manche partout en convertissant sa quatrième balle de set sur le service de son adversaire.Revenu à hauteur de l'Italien, le Français n'a pas réussi à confirmer pour prendre les devants. Il a été breaké dès le premier jeu de la troisième manche et n'a jamais réussi à refaire son retard. Dans le quatrième set, bis repetita. L'Italien a immédiatement pris les devants pour éviter que le Français ne le pousse à un cinquième set qui aurait pu être piégeux. Malgré ses efforts, Corentin Moutet s'arrête au deuxième tour de l'US Open.Qu'importe, cette expérience pourra l'aider à revenir encore plus fort et peut-être atteindre le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.