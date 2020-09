US Open : Chardy et le "mystère Paire"

Jeremy Chardy n'a pas pu faire grand-chose face à Andrey Rublev, au premier tour de l'US Open (victoire du Russe en trois sets, 6-4, 6-4, 6-3). Au-delà de cette élimination, le Français ne comprend pas trop comment son compatriote Benoit Paire a pu être atteint par le coronavirus à New York : "On est censés être protégés dans cette bulle, personne ne doit attraper le virus. Donc c'est un mystère. Certains ont été en contact avec lui et sont presque à l'isolement, ils vivent un enfer. Mais d'autres, qui ont également été en contact avec lui, vivent normalement. C'est un peu bizarre... Pour ceux qui sont bloqués dans leur chambre, qui ne peuvent rien faire et qui voient ça, je comprends que ça puisse les énerver un peu."

"Normalement, je loue un appartement pour toute ma famille"

Le Palois se projette déjà sur Roland-Garros, qui doit débuter dans moins d'un mois : "C'est mon tournoi favori, c'est un peu particulier car normalement, je loue un grand appartement pour toute ma famille. C'est le seul moment de l'année où je peux le faire, ils ne voyagent jamais avec moi mais ils viennent tout le temps à Roland-Garros. On mange ensemble le soir, ils viennent me voir, j'adore. Là, dans la bulle, ce sera un peu différent. Je ne vois pas non plus comment il peut y avoir des supporters... On sera donc dans le même cas. Ce sera peut-être plus facile vu qu'on sera chez soi, ça aide quand même à se motiver par rapport à d'autres endroits." Roland-Garros doit bien accueillir des spectateurs, dans une configuration réduite.