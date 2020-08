US Open : C'est finalement oui pour Novak Djokovic

C’est sans doute un communiqué qui a dû rassurer les organisateurs de l’US Open. Alors que Rafael Nadal a déjà annoncé qu’il ne se rendra pas à New York à la fin du mois d’août pour prendre part au tournoi du Grand Chelem, Novak Djokovic a assuré via son site internet officiel qu’il faudra compter sur lui à Flushing Meadows pour aller chercher un quatrième titre et un 18eme Grand Chelem dans sa carrière.

Afin d’être préparé au mieux pour la quinzaine sur dur, le Serbe prendra également part au Masters 1000 de Cincinnati qui, en raison de la crise sanitaire, a été délocalisé sur les courts où se déroule l’US Open et aura lieu la semaine précédant l’événement. « Je suis heureux de confirmer que je vais participer au Masters 1000 de Cincinnati et à l’US Open cette année, a déclaré Novak Djokovic dans son communiqué. Ça n’a pas été une décision facile à prendre en raison de tous les obstacles et défis sur de nombreux sujets, mais la perspective de reprendre la compétition m’a vraiment exalté. »

I’m happy to confirm that I‘ll participate at #CincyTennis and #USOpen this year. It was not an easy decision to make with all the obstacles and challenges on many sides, but the prospect of competing again makes me really excited 😃💪🏼 https://t.co/qgxSTHrKK4 pic.twitter.com/tg6rgwfFqm

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 13, 2020

Djokovic va se soumettre au protocole sanitaire

Une décision qui intervient alors que Novak Djokovic a été une des principales figures du circuit ATP atteint par le coronavirus, lui qui a été contaminé en marge de l’Adria Tour qu’il a organisé dans les Balkans afin de maintenir un semblant d’activité durant la pause des circuits professionnels. Alors que la Fédération Américaine de tennis a déjà prévenu qu’une entorse au protocole sanitaire mis en place pourrait mener à une élimination d’office du tournoi, le Serbe assure avoir répondu favorablement à tous les examens auxquels il a pu se soumettre. « Je suis conscient que, cette fois, ça sera très différent avec tous les protocoles et les mesures de sécurité mis en place afin de protéger les joueurs et la population new-yorkaise, confie le numéro 1 mondial. Malgré tout, avec mon équipe, je me suis entraîné dur et j’ai retrouvé la forme afin d’être prêt à m’adapter à ces nouvelles conditions de jeu. J’ai réalisé toutes les vérifications nécessaires afin de confirmer que j’ai pleinement récupéré et je suis prêt à revenir sur le court, focalisé sur l’idée de jouer mon meilleur tennis. » En l’absence de bon nombre de têtes d’affiche dans le tableau masculin, Novak Djokovic aura sans doute tout à gagner à Flushing Meadows.