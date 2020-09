Corentin Moutet et Benoit Paire ont failli se fâcher. Failli, seulement... Ce sont d'abord des propos relayés de la conférence de presse du premier nommé, après sa victoire contre Daniel Evans (4-6, 6-3, 7-6, 7-6), qui ont mis le feu aux poudres : "Ça va, je suis plutôt solitaire. En tournoi, je ne joue pas trop aux cartes, je suis concentré sur mon tennis." Une pique à l'encontre de Paire, qui a été testé positif au coronavirus à la suite d'une partie de cartes à l'hôtel, notamment avec Kristina Mladenovic qui doit depuis se retrancher dans sa chambre (comme tous les autres joueurs français ou presque, considérés comme potentiels cas contacts). Sauf que la retranscription était sortie de son contexte, à en croire Moutet.

Moutet : "Si tu as un truc à me dire, tu as mon numéro"

"C’est très intelligent de tourner ça dans ce sens pour le faire entendre en critique, estime ainsi le jeune joueur français (21 ans), qui s'en prend directement à notre confrère ayant relayé ses dires. Mes excuses aux joueurs concernés, il n'y a bien sûr rien contre vous, juste un prétendu journaliste qui cherche le mal partout. Si ça n’a pas été précisé avant, c’est que la volonté que le message ne soit pas pris de la mauvaise façon n’était pas présente. Ce n’est pas la première fois et malheureusement pas la dernière." Paire avait vite réagi : "Il faut faire attention à ce qu'on dit ! Je vais mettre ça sur le compte de son immaturité."

Et néanmoins, face à cette réponse, Moutet ne dédouane pas complètement le ton employé par son collègue : "Si tu avais lu mon interview, et pas comme la majorité des gens un tweet qui retranscrit des phrases prononcées dans le désordre, tu verrais que je vous défends plus que je ne vous attaque. Si tu as un truc à me dire, sinon, t'as mon numéro, ça buzzera moins mais c'est plus facile pour parler." Ambiance, ambiance.