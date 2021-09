US Open : Barty passe sans soucis, la belle histoire Raducanu continue

Ashleigh Barty est inarrêtable ! Sur ses 15 derniers matchs, Jeux Olympiques compris, elle s'est imposée à 14 reprises. Ce jeudi, l'Australienne s'est facilement qualifiée pour le troisième tour de l'US Open. Pour y arriver, elle a battu Clara Tauson (6-1, 7-5). Face à la joueuse issue des qualifications, la numéro 1 du classement mondial a eu besoin d'1h30 pour s'imposer. Avec notamment 11 aces, elle a dominé la Danoise. Ashleigh Barty a gagné les cinq premiers jeux de la partie pour donner le ton. Preuve que le match n'a pas été si facile pour elle, la joueuse qui a récemment gagné le WTA 1000 de Cincinnati a eu besoin de dix balles de break pour prendre le service de son adversaire à 1-0. Elle a ensuite déroulé pour s'offrir le gain de la première manche en 35 minutes. Dans un deuxième set plus disputé, la native d'Ipswich a eu besoin de breaker la 78eme du classement WTA à trois reprises pour l'emporter. Même si elle a eu une balle de match à 5-3, la tête de série numéro 1 de l'US Open a eu besoin de quatre jeux supplémentaires pour valider sa présence au troisième tour.

Le rêve américain d'Emma Raducanu continue

Chez les femmes, d'autres têtes de série ont fait respecter la logique au deuxième tour. Belinda Bencic a pris le meilleur sur Martina Trevisan en moins d'1h15 (6-3, 6-1), Anett Kontaveit a dominé Jil Belen Teichmann (6-4, 6-1) en autant de temps et Maria Sakkari a écarté Katerina Siniakova (6-4, 6-2). A Flushing Meadows, plusieurs surprises ont quand même rythmé le début de la journée de jeudi : Varvara Gracheva a écarté Paula Badosa (6-4, 6-4) et Emma Raducanu a obtenu le droit de continuer l'aventure. Pour sa première participation à l'US Open, la Britannique a triomphé de Shuai Zhang pour accéder au troisième tour (6-2, 6-4). Issue des qualifications, elle peut espérer s'illustrer comme à Wimbledon où pour son premier tournoi du Grand Chelem, la joueuse de 18 ans avait réussi à atteindre la deuxième semaine. Pour espérer faire aussi bien, elle défiera Sara Sorribes Tormo au prochain tour. L'Espagnole a battu Su-Wei Hsieh (6-1, 6-3).