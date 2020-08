US Open : Auger-Aliassime tacle Bartoli

Auger-Aliassime : « Je ne savais pas qu'il y avait 20 joueurs du Top 32 absents »



Je ne savais pas qu’il y avait 20 joueurs du top 32 absent 🧐 pic.twitter.com/gC1OSwdHQh

— Félix AugerAliassime (@felixtennis) August 19, 2020

C'est une déclaration qui ne passe pas chez Félix Auger-Aliassime. Ce mercredi, le jeune tennisman canadien, âgé de seulement 20 ans, s'est emparé de son compte Twitter officiel afin de réagir aux propos de Marion Bartoli, au sujet de cette édition 2020 de l'US Open, forcément particulière, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde.Lors de l'émission « Match points » diffusé sur Tennis Majors, la Tricolore avait ainsi notamment déclaré : « A mon avis, les joueurs qui remporteront l'US Open cette année sauront qu'ils n'ont pas vraiment gagné l'US Open. Tu ne peux pas dire que tu as remporté l'un des plus grands tournois alors qu'il manque 20 des 32 meilleurs joueurs. Tu sais que c'est un tournoi comme un autre et tu es heureux de le remporter. Tu es content d'avoir échappé à tous ces obstacles mais tu ne peux pas appeler ça un Grand Chelem quand tant de joueurs refusent de participer. »En réponse à cette déclaration, Félix Auger-Aliassime a tweeté :En effet, à l'occasion de l'habituel quatrième et dernier Grand Chelem de l'année, joué du côté de Flushing Meadows à New York du 31 août au 13 septembre prochains, les principaux absents seront Rafael Nadal, Roger Federer, Gaël Monfils, Fabio Fognini, Stanislas Wawrinka, Kei Nishikori, Nick Kyrgios, Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille ou bien encore Pierre-Hugues Herbert. Ce qui signifie que, pour le moment, cinq pensionnaires du Top 32 ne seront pas présents pour l'événement.