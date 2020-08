US Open : Absence confirmée pour Svitolina et Bertens

Svitolina prend exemple sur Monfils

Le plateau de l’US Open se vide petit à petit. Alors qu’Ashleigh Barty, Nick Kyrgios ou encore Rafael Nadal ont déjà annoncé leur intention de ne pas rallier New York, le tableau féminin a perdu deux têtes d’affiche ce vendredi. C’est d’abord la numéro 7 mondiale, Kiki Bertens, qui a annoncé que, face à la situation sanitaire aux Etats-Unis, elle ne compte pas participer à l’US Open alors que le Premier Ministre de son pays lui avait confirmé qu’une quarantaine de quatorze jours allait lui être imposée au retour de New York. « Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas aller aux Etats-Unis, a confié la Néerlandaise via son compte Instagram officiel. La situation autour du Covid-19 est toujours aussi préoccupante, la santé de tous passe avant tout et le contrôle de ce virus est évidemment une priorité. »Un autre membre du Top 10 au classement WTA a confirmé son forfait pour l’US Open, Elina Svitolina. A l’instar de son compagnon Gaël Monfils, l’Ukrainienne a confirmé via un communiqué publié sur son compte Twitter officiel qu’elle ne comptait pas rejoindre la côte Est des Etats-Unis dans les semaines à venir. « Considérant tous les aspects, j'ai décidé de ne pas jouer l'US Open. Je veux remercier l'USTA, les organisateurs et la WTA pour donner la chance aux joueurs de jouer et aux fans de voir ce grand événement, a déclaré Elina Svitolina dans son communiqué. Je comprends et je respecte tous les efforts fournis pour que ce tournoi puisse se dérouler dans un environnement sécurisé, mais je ne me sens toujours pas à l'aise pour voyager aux États-Unis sans mettre mon équipe et moi-même en danger. » Une liste des forfaits qui pourrait s’allonger dans les jours à venir, Simona Halep serait la prochaine à confirmer son absence à Flushing Meadows, mettant un peu plus en doute la tenue même du tournoi.