Dominic Thiem a été terrassé par Thomas Fabbiano, mardi au premier tour de l'US Open (6-4, 3-6, 6-3, 6-2). Le quatrième joueur mondial, qui était dans la moitié de tableau de Rafael Nadal, laisse donc un boulevard a priori d'autant plus important à l'Espagnol, qui laissera Novak Djokovic et Roger Federer en découdre dans l'autre moitié.