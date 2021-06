Tennis - US Open : Le stade sera plein !

L'US Open 2021 se disputera dans un stade plein. Si la dernière édition, en 2020, s'était déroulée à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19, cette année en revanche (le tournoi se déroulera du 30 août au 12 septembre), les matchs se disputeront devant des tribunes combles. Mercredi, la Fédération américaine de tennis (USTA), qui organise la compétition, a annoncé qu'elle ne mettrait pas de jauge en place au niveau du public. Le mois prochain, pour le coup d'envoi de la billetterie pour l'événement, tous les tickets seront d'ailleurs proposés à la vente. Une décision qui entre dans le cadre du retour de la vie normale à New York, dont s'est réjouit le gouverneur de l'Etat mercredi en marge de cette confirmation que l'US Open 2021 ferait le plein de spectateurs. Ce qui n'aurait pas été possible si les vagues de vaccination ne s'étaient pas accélérées à New York, où chaque habitant adulte a désormais reçu au moins une dose du vaccin.

Wimbledon fera le plein aussi, mais à partir des finales uniquement

A Paris et à Londres aussi, les vaccinés sont de plus en plus nombreux. Il n'empêche que les deux levées du Grand Chelem programmées avant l'US Open n'avaient pas eu cette chance qu'aura le rendez-vous new yorkais de pouvoir proposer le tournoi avec le maximum de spectateurs possible. A Paris, une jauge de 5 388 spectateurs sur la totalité de l'enceinte avait ainsi été imposée du 30 mai au 8 juin. Le 9 juin en revanche, conformément aux annonces gouvernementales, la jauge journée était passée à 13 146 spectateurs. Pour pouvoir augmenter la juge aussi considérablement sur la fin de la quinzaine, Roland-Garros avait été exceptionnellement décalé d'une semaine. Wimbledon se déroulera, lui, aux dates prévues (du 28 juin au 11 juillet). Toutefois, au même titre que le tournoi de la Porte d'Auteuil, il ne remplira pas tout de suite son stade, dont la capacité maximale sera de 50% avant les finales. Pour les finales, en revanche, les tribunes seront pleines. A l'US Open, elles le seront dès le premier jour.