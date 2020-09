Tennis - US Open : Le programme de lundi

US OPEN / LUNDI 7 SEPTEMBRE

Programme en heure française



ARTHUR ASHE STADIUM

A partir de 18h00

Sakkari (GRE, n°5) - S.Williams

Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Thiem (AUT, n°2)

A partir de 1h00

Tiafoe (USA) - Medvedev (RUS, n°3)

Mertens (BEL, n°16) - Kenin (USA, n°2)



LOUIS ARMSTRONG STADIUM

A partir de 17h00

Pospisil (CAN) - De Minaur (AUS, n°21)

Cornet (FRA) - Pironkova (BUL)

Berrettini (ITA, n°6) - Rublev (RUS, n°10)

Azarenka (BLR) - Muchova (RTC, n°20)