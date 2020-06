Tennis : Un US Open sans qualifications et avec moins de double ?

En début de semaine prochaine, on saura si l’US Open a bel et bien lieu du 24 août au 13 septembre, comme le calendrier de la saison 2020 le prévoyait avant la pandémie de coronavirus. Avant de décider si la saison, suspendue jusqu’au 31 juillet, reprendra bien en août, l’ATP a convié tous ses joueurs à une grande visio-conférence ce mercredi. Selon Marca, ils étaient 400 à avoir répondu à l’appel. Le président de l’ATP ainsi que le directeur exécutif de l’ATP et de la Fédération américaine ont pris la parole, alors que le président de la WTA était présent mais ne s’est pas exprimé.

Cincinnati avant l’US Open ?

Les joueurs ont appris, comme les rumeurs l’affirment depuis plusieurs jours, que si l’US Open a lieu, ce sera sans les qualifications et avec seulement 24 paires de double au lieu de 64, afin d’éviter d’avoir un trop grand nombre de joueurs sur place. Tous les joueurs seraient placés dans une « bulle », dans un hôtel près de l’aéroport JFK, avec un staff très réduit. Reste à savoir si le Masters 1000 de Cincinnati se jouera également avant l’US Open, mais délocalisé à New York ce qui, selon Marca, ne plairait pas à beaucoup aux joueurs, qui n’ont pas trop envie de passer un mois dans une bulle à Big Apple. Le président de l’ATP Andrea Gaudenzi a en tout cas fait savoir qu’il n’y aurait pas de sanctions envers les joueurs qui ne souhaiteraient pas disputer la tournée américaine. Rappelons que ce mercredi, Roger Federer a annoncé son forfait pour toute la fin de saison en raison d’une nouvelle opération du genou, et que Novak Djokovic a laissé entendre qu’il pourrait laisser tomber l’US Open pour se concentrer sur Roland-Garros. Sale période pour la Fédération américaine…