Rublev se paie Tsitsipas et jouera Simon

Comme attendu, et surtout espéré, le choc du premier tour de l'US Open a tenu toutes ses promesses entre Stefanos Tsitsipas et Andreï Rublev. Et c'est le Russe, qui devrait encore vite améliorer sa 43e place mondiale, qui s'est imposé mardi en quatre sets très accrochés et quatre heures de jeu (6-4, 6-7, 7-6, 7-5). Tsitsipas, huitième mondial, a eu une balle pour mener deux sets à un dans le tie-break de la troisième manche. Rublev affrontera au deuxième tour Gilles Simon, qui est parvenu à se défaire du local Bjorn Fratangelo (5-7, 7-5, 7-5, 7-5). A noter qu'un deuxième top 10 a également été éliminé, puisque Roberto Bautista Agut - 10e mondial - est tombé en cinq sets devant Mikhail Kukushkin (3-6, 6-1, 6-4, 3-6, 6-3).