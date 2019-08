Jessika Ponchet et Harmony Tan n’iront pas plus loin dans ces qualifications de l’US Open. Les deux Françaises, respectivement 199e et 218e mondiales, sont tombées lundi dès leur entrée en lice. La première a buté sur la Bélarusse Olga Govortsova en trois sets (6-2, 2-6, 6-2) et la seconde s’est inclinée en deux manches contre l’Australienne Priscilla Hon (6-4, 7-5).