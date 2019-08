Pour Thiem et Tsitsipas, ce n'est pas l'Amérique

Rafael Nadal était déjà le plus chanceux des trois monstres à l'US Open, laissant ses deux compères Novak Djokovic et Roger Federer ensemble dans la première moitié de tableau. Et voilà que mardi, trois des six top 10 qui parsèment sa partie ont été congédiés dès leurs premiers pas dans le tournoi. Passons rapidement sur Roberto Bautista Agut, même si on l'apprécie énormément, et c'est d'ailleurs le seul à avoir perdu en cinq sets contre Mikhail Kukushkin (3-6, 6-1, 6-4, 3-6, 6-3). Stefanos Tsitsipas, lui, est tombé contre Andreï Rublev (6-4, 6-7, 7-6, 7-5), et surtout Dominic Thiem a été giflé par Thomas Fabbiano (6-4, 3-6, 6-3, 6-2).

Les contextes sont bien différents pour le Grec et pour l'Autrichien. Tsitsipas, même s'il avait déjà perdu au premier tour à Wimbledon - contre Fabbiano, décidément en verve - ainsi qu'à Montréal et Cincinnati, n'a pas tant à rougir de sa défaite face à la nouvelle petite perle Rublev. On s'en souvient, c'est lui qui a maîtrisé Roger Federer avec un aplomb fou il y a deux semaines à Cincinnati. Classé au 43e rang mondial, le Russe de 21 ans n'a assurément pas fini de grimper et fait mieux que valider son tout nouveau statut.

Tsitsipas avait "l'impression de voir quelqu'un dans une tombe"

Tsitsipas, huitième mondial après avoir été cinquième au début du mois, a estimé en conférence de presse que ce genre de défaites au premier ou au deuxième tour n'étaient "plus acceptables". Il veut cependant réagir différemment de Wimbledon: "Quelques jours plus tard, j'ai revu mon interview après la défaite face à Fabbiano, et je me suis dit que c'était too much. Il y a plus grave qu'une défaite, or j'avais l'impression de voir quelqu'un dans une tombe..." On ne sait pas si Dominic Thiem, lui, va aller s'enterrer. Mais il va au moins aller se cacher un peu.

Le n°4 mondial, qui était l'adversaire théorique de Rafael Nadal en demies - et de Gael Monfils en huitièmes -, vient de passer trois semaines exécrables: écrasé par Daniil Medvedev à Montréal puis forfait à Cincinnati, il n'a jamais su se remettre de sa victoire chez lui à Kitzbühel, au début du mois sur terre battue. La saignée a failli être ahurissante, Alexander Zverev ayant recours à un cinquième set pour écarter Radu Albot (6-1, 6-3, 3-6, 4-6, 6-2). N°6 au classement ATP, il ne reste donc plus que lui et Karen Khachanov (qui n'a pas encore terminé) pour accompagner Rafael Nadal dans les top 10 de la partie basse.