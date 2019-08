Diane Parry ne verra pas le deuxième tour à l'US Open. La Française de 16 ans, invitée (elle est 336e mondiale), est tombée en deux sets face à Kristyna Pliskova (6-4, 6-3). On restera donc à trois joueuses tricolores encore engagées, Kristina Mladenovic, Fiona Ferro - qui vont s'affronter - et Alizé Cornet.