Nouveau record de dotations

L'augmentation des dotations dans le tennis mondial se confirme d'année en année. L'US Open qui débutera le 26 août prochain n'échappe pas à la règle et vient d'annoncer sa prochaine grille de gains.

Une hausse qui fera du dernier Grand Chelem de la saison, le tournoi le plus rémunérateur du circuit. Au total ce sont 57 millions de dollars (50 millions d'euros) qui seront versés aux participants, contre 53 l'année dernière. Les vainqueurs des tableaux simples empocheront 3,85 millions de dollars (3,43 millions d'euros), et les paires victorieuses en double récolteront elles 740 000 dollars (660 000 euros).

A noter qu'une défaite au premier tour est désormais compensée par un gain de 58 000 dollars, soit 51 550€.

