Murray ne jouera pas le simple à New York

Andy Murray, après son retour en simple qui s'est soldé lundi par une défaite face à Richard Gasquet, au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati (6-4, 6-4), a repoussé l'idée de participer à l'US Open dans deux semaines (en conférence de presse): "Ils annoncent les wild-cars lundi, c'est trop tôt. Il aurait fallu que je voie, avec les matches et les entraînements..." En revanche, il s'alignera probablement la semaine prochaine à Winston-Salem. A New York, il sera engagé sur les deux doubles, messieurs et mixte.