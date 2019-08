Gael Monfils a été impérial contre Marius Copil. Le Français s'est imposé en trois sets et même pas une heure et demie de jeu, dans la nuit de jeudi à vendredi pour le compte du deuxième tour de l'US Open (6-3, 6-2, 6-2). Le n°1 tricolore (13e mondial) jouera Denis Shapovalov en 16e de finale, le Canadien ne s'étant pas trop éternisé non plus face à Henri Laaksonen (6-4, 7-6, 6-2).