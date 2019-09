Medvedev prend son quart

C'est dans la continuité de sa tournée américaine de cet été, Daniil Medvedev atteint les quarts de finale en Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

Le Russe, numéro 5 mondial, est venu à bout du surprenant allemand Dominik Koepfer (118e mondial) en 4 sets (3-6, 6-3, 6-2, 7-6[2]). Il aura fallu un set pour que le vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati se mette réellement dans le match, la faute à des soucis physiques (il s'est présenté sur le court bandé aux adducteurs et à l'épaule droite) qui l'ont empêché de jouer son tennis. Malgré ça, il s'impose à l'expérience au bout de 4 sets et rejoint Stan Wawrinka en quart de finale de l'US Open.

Dancing his way into the final eight!



Daniil Medvedev is through to the first Grand Slam quarterfinal of his career after fighting past Koepfer in four sets.@DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/wbTz7jahMr