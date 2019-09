Medvedev ne s’arrête plus

Mais qui va stopper Daniil Medvedev ? Grimpé au 5e rang mondial après un été qui l’a vu remporter le Masters 1000 de Cincinnati et atteindre la finale à Washington et à Montréal, le Russe s’est qualifié mardi à New York pour sa première demi-finale de Grand Chelem. Il affrontera le vainqueur de Federer-Dimitrov dans le dernier carré.

Opposé à Stan Wawrinka en quarts de finale de l’US Open, Medvedev, gêné par une douleur au quadriceps, a d’abord sauvé une balle de set dans le tie-break de la première manche, avant d’accélérer pour mener deux sets à zéro.

Et si le Suisse a remporté le troisième acte, son adversaire a expédié le quatrième et dernier set pour finalement s’imposer 7-6[6], 6-3, 3-6, 6-1 en 2h34 de jeu. Hué par le public new-yorkais depuis son match face à Feliciano Lopez, où il s’en était pris à un ramasseur de balles, Medvedev a cette fois été applaudi après son succès. "J’essaie juste d’être moi-même, a-t-il ensuite lâché. Et j’ai deux choses à vous dire: désolé et merci."