L'US Open également reporté ?

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/coronavirus-le-tournoi-de-roland-garros-reporte-CNT000001oC41n.html"][/EMBED]Le report de Roland-Garros pourrait aussi provoquer celui de l'US Open, dont la fin est désormais prévue une semaine avant le tournoi parisien (le 13 septembre, quand Roland-Garros doit débuter le 20).« La Fédération ne prévoit pas de changement immédiat pour son US Open 2020. Toutefois, nous vivons une période sans précédent et nous étudions toutes les solutions, y compris la possibilité de décaler le tournoi plus tard. » Et si le nom de Roland-Garros n'est jamais directement écrit, l'attaque qui suit est on ne peut plus claire.« A un moment où tout le monde est ensemble, nous savons que nous ne pouvons prendre cette décision de manière unilatérale, et la Fédération ne le fera qu'en consultation totale avec les autres tournois du Grand Chelem, la WTA et l'ATP, l'ITF et nos partenaires, parmi lesquels la Laver Cup. » L'organisation de Roland-Garros est sous le feu des critiques depuis mardi, notamment de la part des joueurs, pour avoir décalé son tournoi de quatre mois sans concertation avec quiconque, même si B« de toutes les instances ».