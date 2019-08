La pluie s’invite, Mladenovic-Ferro retardé

Le début du troisième jour de l’US Open va être quelque peu perturbé par la pluie, qui s’est invitée à New York.

L’organisation du Grand Chelem américain annonce que les rencontres programmées à partir de 11h (heure locale) sur les courts extérieurs ne débuteront pas avant 12h, soit 18h en France.

Il faudra donc patienter pour assister au duel 100% tricolore du deuxième tour entre Kristina Mladenovic et Fiona Ferro, programmé à 11h sur le court numéro 10.

Le programme reste en revanche inchangé sur les courts Arthur Ashe et Louis Armstrong, dotés d’un toit.

Rain, rain go away ☔️



Update: No play on the OUTSIDE courts before 12 noon. Ashe and Armstrong will hold to their scheduled times.#USOpen pic.twitter.com/GzxDkwikVy