John McEnroe : « L'expérience la plus bizarre de ma vie »

John McEnroe s'est confié à la BBC ce week-end. Depuis la Californie où il réside, il a été interrogé sur les sujets chauds qui font l'actualité du tennis mondial. Comme à son habitude, l'Américain n'a pas gardé sa langue dans la poche, même s'il est apparu soucieux devant la crise sanitaire actuelle.



Quand on lui a demandé s'il voulait voir l'US Open se dérouler, sa réponse a été sans équivoque. Le sexagénaire souhaite un retour de sa discipline favorite. « Ce que les fans de tennis et les joueurs veulent, deux catégories où je pense avoir ma place, c'est que l'US Open ait lieu, peu importe combien ça peut être bizarre de jouer sans spectateurs. » L'ancien numéro 1 mondial est toutefois conscient que la situation actuelle aux Etats-Unis a de quoi inquiéter.

Huis clos, contraintes, enjeu et étrangeté de la situation, John McEnroe fait le point

« Pendant un mois il faudra attendre et voir. La NBA va reprendre dans une bulle à Disney. D'autres sports le font aussi. A un degrés moindre, c'est ce qui se passera à New York. Même si le nombre de cas explose en Floride ou ailleurs aux Etats-Unis, à New York la situation est meilleure qu'avant. Aujourd'hui, je pense que le tournoi aura lieu. Je pense que les joueurs seront autant protégés que possible. Je ne connais pas le protocole, les contraintes qui seront mises en places, …. Il y a de nombreux problèmes à régler dans les semaines à venir. Il y a beaucoup d'enjeu pour l'USTA, le tennis et le sport en général. Tous les efforts seront faits pour qu'on y arrive. Même si j'ai une opinion partagé par rapport aux tribunes vides et aux contraintes, c'est important pour notre sport de revenir. »



Juste après avoir évoqué le huis clos, l'Américain est revenu sur une exhibition qui s'est déroulée avec du public : l'Adria Tour de Novak Djokovic. Pour John McEnroe, il faut apprendre de cette erreur pour permettre au tennis de revenir en toute sécurité.« Quand on voit ce qui est arrivé à Djokovic, quand on a vu ces tribunes pleines, on se demandait si c'était réel. C'était étrange et sans surprise, ça ne s'est pas bien terminé. J'espère qu'on en tirera les leçons nécessaires. » D'une manière générale, l'ancien vainqueur de Wimbledon et de l'US Open a mis l'étrangeté de la situation en avant. « C'est bizarre. C'est l'expérience la plus étrange de ma vie. Je ne peux pas croire ce qui se passe, c'est vraiment inquiétant. »