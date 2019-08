Gasquet n'enchaîne pas

C'est frustrant, forcément. Demi-finaliste à Cincinnati il y a 10 jours, Richard Gasquet n'ira pas plus loin que le premier tour à l'US Open. Cependant, il ne faut pas se contenter d'enterrer bêtement le Biterrois, car celui-ci a bien été vaincu par un joueur mieux classé que lui, en l'occurrence la tête de série Matteo Berrettini (6-4, 6-3, 2-6, 6-2). Remonté en deux Masters 1000, Montréal puis Cincinnati, de la 66e à la 36e place mondiale, Gasquet a peut-être trop donné un peu trop vite, mais pouvait-il réellement se permettre de calculer ?

On rappelle, et c'est surtout lui qui s'en charge depuis son arrivée en Amérique du Nord, que "Richie" ne savait pas au mois d'avril s'il allait rejouer au tennis, sortant de son opération pour une hernie inguinale. Alors tant pis si la rédemption est venue plus vite que prévu, le laissant un peu à plat pour cet ultime tournoi du Grand Chelem. Il a eu les opportunités, avec un mauvais 2/11 sur balles de break. Son adversaire était juste trop en forme pour lui et ne l'a pas laissé respirer (61 coups gagnants pour 45 fautes directes, contre 31-27 pour Gasquet).

Il ne s'agit pas d'excuser Gasquet, car on ne l'a que trop fait tout au long de sa carrière. Mais au vu des circonstances particulières de ce retour de (grosse) blessure à 33 ans, autant retenir le positif dans l'immédiat. A lui, en revanche, de nous prouver qu'on n'a pas tort cette fois, en réussissant une belle fin de saison.