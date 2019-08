Garcia coince toujours

"Ça peut bien se passer ici, comme pas." Interrogé, par L’Equipe, sur les chances de sa fille, Caroline, à l’US Open et lors des prochaines semaines, Louis-Paul Garcia, qui est également son entraîneur, avait avoué qu’il n’y avait "pas d’attente particulière à très court terme" pour celle qui est arrivée à New York en étant 27e mondiale, mais qui risque fort de quitter le Top 30 à l’issue du dernier Grand Chelem de l’année.

Car la numéro un tricolore, comme à Wimbledon, a de nouveau été éliminée d’entrée lundi, s’inclinant en deux manches face à Ons Jabeur (7-6[8], 6-2). Elle s’est pourtant accrochée, dans la première manche, débreakeant à 4-4 avant de céder son service sans marquer le moindre point dans la foulée. Un nouvel échange de breaks lui permettait d’emmener son adversaire au tie-break, non sans avoir sauvé une balle de set.

Un deuxième set vite plié

Elle en sauvait deux nouvelles dans le jeu décisif, avant d’en obtenir deux à son tour, sur son service. Mais elle ne parvenait pas à les convertir et finissait par céder cette première manche. Le début de la fin pour "Caro", qui s’écroulait totalement dans un deuxième acte vite plié (30 minutes). Une nouvelle preuve que rien ne va plus pour l’ancienne numéro 4 mondiale.

Garcia était notamment apparue ailleurs, et sans solutions, au début du mois à Toronto face à Jelena Ostapenko, ce qui avait donné lieu à un échange quelque peu surréaliste avec son père lors d’un changement de côté. "Elle était en panique et nerveuse, ce qui est plus ou moins le cas depuis le début de l’année, confie-t-il. Mais c’est la vie du joueur de tennis, il y a des moments de questionnement." Un questionnement qui commence à durer…