Il n'y a plus de Française à l'US Open. Fiona Ferro, qui a eu un break d'avance dans le premier set contre Qiang Wang, a perdu en deux manches vendredi, au troisième tour (7-6, 6-3). Dans le tableau masculin, David Goffin a pris le dessus sur Pablo Carreno Busta (7-6, 7-6, 7-5) et sera l'adversaire de Roger Federer en huitièmes de finale. Le Belge a sauvé trois balles de set dans la deuxième manche, et deux autres dans la troisième manche (sur le service de l'Espagnol).