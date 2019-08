Fiona Ferro a surpris Kristina Mladenovic jeudi, dans le duel 100% français du deuxième tour de l'US Open (6-4, 6-7, 6-3). Ferro défiera en 16e de finale Qiang Wang, qui a éliminé Alison van Uytvanck (7-5, 6-4). Alizé Cornet est donc désormais la joueuse tricolore la mieux classée à New York. A noter également le retour en grâce d'Andrea Petkovic, 88e mondiale et qui a vaincu Petra Kvitova, la sixième joueuse mondiale (6-4, 6-4).