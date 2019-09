Federer toujours en mode express

Ça y est, Roger Federer est réglé. Après avoir un cédé un set lors de ses deux premiers tours, le premier à chaque fois, le Suisse vient d'enchaîner par deux succès limpides à l'US Open. Il n'avait eu besoin que d'1h20 pour dominer Dan Evans (6-2, 6-2, 6-1) il y a deux jours ? "RF" a fait encore plus fort, en laissant un jeu de moins à David Goffin (6-2, 6-2, 6-0), et en passant une minute de moins sur le court (1h19). Histoire d'avoir à son crédit les deux matches les plus courts joués cette année à Flushing Meadows, dans le tableau masculin.

Goffin, qui sort d'une demi-finale à Cincinnati, avait pourtant breaké le premier, pour mener 2-1 dans le premier set. Le Belge ne marquera donc que deux autres jeux durant le restant du match, incapable de poser son jeu (17 fautes directes pour seulement 8 coups gagnants), et surtout en difficulté sur pratiquement tous ses jeux de service, où Federer ne lui a laissé aucun répit (9/10 sur les balles de break). La copie du Suisse est sans rature, avec 35 coups gagnants pour 17 fautes directes, et un joli 19/23 au filet.

Federer fait donc mieux que l'an passé, où il avait cédé à ce stade de la compétition contre Millman. Il s'offre ainsi un 13e quart de finale à Flushing Meadows, et égale le total d'André Agassi. Seul Jimmy Connors reste devant, et assez nettement (17). Federer peut voir plus loin, car il retrouvera en quarts de finale un certain Grigor Dimitrov, son ex-héritier désigné, qui ne l'a jamais battu (7-0). Mais le Bulgare, lui aussi, a été plutôt convaincant ce dimanche pour stopper la menace Alex de Minaur (7-5, 6-3, 6-4).