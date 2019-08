Federer: "J’ai dû prendre des vacances pour me reposer de mes vacances"

Pour Roger Federer, c'est à croire que la vie de tennisman professionnel est moins fatigante que la vie de père de famille. Après sa victoire au 1er tour de l'US Open, le Suisse n'a pas caché qu'il était content de "reprendre le cours normal" de son existence, puisque sa coupure après Wimbledon n'a pas été de tout repos.

"J’ai adoré ma promenade familiale en caravane mais après Wimbledon et cette virée à la campagne, j’étais content de rentrer à la maison, a plaisanté le Bâlois, rapporte le Le Matin. J’ai dû prendre des vacances pour me reposer de mes vacances."

Son entrée en lice à New York n'a pas été simple non plus, puisque l'homme aux 20 titres en Grand Chelem a lâché un set au qualifié Sumit Nagal avant de l'emporter (4-6, 6-1, 6-2, 6-4). "Ce n’était pas ce que j’avais prévu. En plus, je commettais fautes sur fautes, quand ce n’était pas des doubles fautes. Il fallait surmonter ce moment et je suis soulagé d’y être parvenu", a-t-il confié.