Et Monfils a baissé pavillon

Pour la septième fois de sa carrière, sur un total de neuf opportunités, Gaël Monfils s’est arrêté aux portes d’un dernier carré majeur, ce mercredi, à Flushing Meadows. Après Roland-Garros 2008 et l’US Open 2016, cette édition new-yorkaise 2019 ne verra pas le Parisien de 33 ans rallier sa troisième demie en Grand Chelem. Son cadet de dix ans, l’Italien Matteo Berrettini, en ayant décidé autrement. A l’issue d’un combat de cinq sets et près de quatre heures que l’expérimenté tricolore, faute de constance et de maîtrise, a laissé échapper.

Pourtant tout avait bien commencé pour Gaël Monfils, facile dans un premier set remporté 6-3 et crédité d’un break d’entrée dans le deuxième acte. A 2-1 en sa faveur dans cette manche néanmoins, la machine s’est subitement enrayée. Victime d’une sérieuse baisse de régime, le Français a laissé progressivement son adversaire novice à ce stade majuscule prendre confiance et ainsi alourdir plus encore ses coups de boutoir. Résultat: un set renversant en faveur du colosse transalpin (1,96m pour 90 kg), sur le score de 3-6, et une troisième manche dominée avec poigne dans la foulée, 2-6, toit fermé en cours de route.

Dans le quatrième acte, Gaël Monfils parvient certes à repartir de l’avant, au prix d’une cinquième balle de break convertie dans le quatrième jeu (3-1), et pour un set qu’il s’adjuge alors 6-3 sans trop peiner sur sa mise en jeu. Las, le service du n°1 tricolore (13e mondial) se délite dans le cinquième set. Deux fois breaké (0-2 puis 2-4), le Parisien recolle, et sauve trois balles de match (à 3-5 et 5-6) pour pousser son vis-à-vis au tie break ultime malgré des doubles fautes potentiellement lourdes de conséquence (4 dans ce seul set, 16 en tout). Dans ce jeu décisif, Matteo Berrettini prend rapidement la direction des opérations (4-1), puis s’offre deux occasions de conclure en dépit de la pugnacité de son aîné (6-4). Gaël Monfils sauve la quatrième balle de demie à son encontre, pas la cinquième (6-7[5]). Pour la première fois de sa carrière, l’Italien de 23 ans s’invite dans le carré d’as d’un tournoi du Grand Chelem. Avec en perspective un duel à livrer face à Rafael Nadal ou Diego Schwartzman.