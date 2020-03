Coronavirus : Flushing Meadows devient un hôpital

La pandémie de coronavirus continue de se propager et de faire des ravages aux Etats-Unis, qui est désormais le pays le plus touché par le COVID-19. Et la barre des 3 000 décès a été franchi alors que plus de 163 000 infections ont été enregistrées, dont 67 000 à New York, l’épicentre de la contagion. Où l’arrivée d’un navire-hôpital militaire de 1 000 lits a été particulièrement salué. Et le monde du sport se mobilise aussi.



La fédération américaine de tennis (USTA) a ainsi annoncé mardi qu’une partie de Flushing Meadows, qui accueille l’US Open et se situe dans le Queens, avait été transformée en hôpital, avec 350 lits provisoirement installés. "Nous voulons apporter notre aide. New York est notre maison, nous sommes tous dans la même situation", peut-on lire dans le communiqué de l’USTA.



Il y a deux semaines, après l’annonce du report de Roland-Garros, les organisateurs du dernier Grand Chelem de l’année avaient également évoqué cette possibilité dans un communiqué : "L'USTA continue à travailler sur l'organisation de l'US Open 2020 et elle n'introduit pour l'instant aucun changement à son programme. Mais nous vivons une période sans précédent et nous sommes en train d'étudier toutes les options qui s'offrent à nous, y compris la possibilité de reporter le tournoi."