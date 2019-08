Déjà sorti d’entrée l’an dernier à New York, Adrian Mannarino, également éliminé au premier tour à l’Open d’Australie et à Wimbledon, ne verra pas non plus le deuxième tour à l’US Open.

Le Francilien (n°57) a subi la loi du Britannique Dan Evans (n°58), vainqueur en quatre manches et un peu plus de 3 heures de jeu (6-4, 6-3, 2-6, 6-3).