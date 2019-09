Berrettini écarte Rublev et attend Monfils

Matteo Berrettini s'est qualifié pour son premier quart de finale en Grand Chelem, à l'US Open.

En huitièmes de finale, l'Italien de 23 ans, 25e mondiale, a proprement dominé le Russe Andrey Rublev (6-1, 6-4, 7-6 [6]).

Au prochain tour, Berrettini pourrait être l'adversaire de Gaël Monfils, si le Français se défait de l'Espagnol Pablo Andujar.

Forza!



Matteo Berrettini defeats Rublev 6-1, 6-4, 7-6 and becomes the first Italian to reach the #USOpen QF since 1977... pic.twitter.com/zbuldHsW6z