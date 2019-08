Barty s’est employée

Opposée à la Kazakhe Zarina Diyas lundi au premier tour de l’US Open, Ashleigh Barty (n°2) a eu besoin de trois manches pour dominer la 80e mondiale (1-6, 6-3, 6-2).

Tête de série numéro 16, Johanna Konta a également battu Daria Kasatkina en trois sets (6-1, 4-6, 6-2), alors que Karolina Pliskova, troisième au classement WTA, a dû en passer par deux tie-breaks pour faire entendre raison à sa compatriote tchèque Tereza Martincova, issue des qualifications (7-6[6], 7-6[3]).

