ATP : Wawrinka s'entraîne sur terre battue, pas d'US Open pour le Suisse ?

Une tournée américaine de plus en plus menacée

Encore une absence de marque pour l'US Open ? Tout comme Rafael Nadal, Stan Wawrinka a également été vu en train de s'entraîner sur terre battue. Le Suisse pourrait donc faire l'impasse sur l'US Open ainsi que sur l'ensemble de la tournée américaine, comme beaucoup d'ailleurs, pour se consacrer à Roland-Garros et à d'autres tournois européens.. Outre ce premier indice, le Suisse en a semé un autre, particulièrement explicite. En effet, via sa story Instagram, le natif de Lausanne a partagé une photo représentant des balles de tennis de Roland-Garros 2020. Difficile donc de faire plus clair.Quart de finaliste à Flushing Meadows l'an passé, le tennisman de 35 ans ne perdra, cette année, aucun point. Tout ceci est possible grâce aux changements décidés par l'ATP. En effet, les différents joueurs du circuit conserveront leurs meilleurs résultats acquis entre mars 2019 et décembre 2020.Toutefois, en raison de la pandémie de coronavirus qui ne cesse encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, mais également et surtout aux Etats-Unis, les doutes sont de plus en plus nombreux quant à la possible tenue de ces différents tournois américains.