The ATP has issued a revised provisional calendar that sets a pathway for the resumption of the Tour.

The new-look ATP Tour calendar intends to resume on Friday 14 August.



Gaudenzi satisfait de cette première étape

Le tennis va enfin reprendre ses droits.Ainsi, après plusieurs mois d'arrêt, le tournoi ATP 500 de Washington sera normalement le premier au programme, à partir du 14 août. Derrière, on aura droit au Masters 1000 de Cincinnati délocalisé à Flushing Meadows (New York) pour limiter les déplacements, avant l'US Open qui doit débuter le 31 août. Après cette virée américaine sur dur, il sera ensuite temps de faire place à la terre battue avec un calendrier qui s'annonce chargé en Europe.A noter, qu'en ce qui concerne le tournoi autrichien, qui se déroulera durant la 2eme semaine de l'US Open, les membres du Top 10 pourront s'y inscrire uniquement s'ils ont participé et ont déjà été éliminé du Grand Chelem new-yorkais.Cela a été un véritable effort de collaboration et nous espérons ajouter plus d'événements au calendrier à mesure que la situation sanitaire évolue. Je voudrais reconnaître les efforts de nos tournois pour fonctionner en ces temps difficiles, ainsi que nos joueurs qui concourront dans des conditions différentes. Il sera primordial de veiller à ce que la reprise du circuit se déroule dans un environnement sûr », a expliqué Andrea Gaudenzi, le patron de l'ATP, dans un communiqué.Enfin, la question de la reprise du classement ATP, gelé depuis le 16 mars, sera étudiée prochainement. L'idée étant de faire cela de « la manière la plus appropriée et la plus équitable » possible.