ATP : Tous ces sommets que peut atteindre Novak Djokovic...

"Je sens que je suis un joueur aussi complet que je ne l’ai jamais été. Je sens que je suis le meilleur. Mais pour ce qui est de savoir qui est le GOAT, je laisse ça aux autres."

Qui peut l’arrêter ?

Alors qu'il n'était qu'à 17 Grand Chelem et donc trois longueurs du duo Rafael Nadal et Roger Federer au début de l'année, Novak Djokovic les a déjà rattrapés en réalisant une année parfaite jusqu’à présent avec les trois premiers titres de Grand Chelem glanés.( dur, terre battue, gazon). On avait quitté le joker sur une note de frustration l'an dernier lors de l'US Open après avoir subi une disqualification pour avoir balancé une balle dans la gorge d'une arbitre, alors grand favori pour remporter le 4eme Grand Chelem américain de sa carrière, le serbe est revenu plus fort mentalement et avec de meilleures intentions dès 2021, et pour se redonner confiance rien de mieux que son tournoi préféré, celui de Melbourne qu'il a su remporter pour la 9eme fois. Mais fort de briser tous les records et de se rapprocher le plus vite possible des deux autres rois de l'ère moderne, le Serbe a réussi l'exploit d'être le seul joueur à gagner deux fois Rafael Nadal à Rolland-Garros, mais surtout malmenée en finale par Stefanos Tsitsipas, le numéro un mondial a trouvé les ressources mentales nécessaires pour s'imposer et remporter pour la deuxième le tournoi de Paris sur les terres de Rafael Nadal.Vainqueur sans contestation et sans énorme adversité tout le long de Wimbledon, le serbe peut désormais devenir le premier joueur de l'histoire à remporter 21 Grand Chelem mais aussi le Grand Chelem doré s'il participe et remporte les Jeux Olympiques. Mais de nombreux concurrents vont être plus motivés que jamais pour faire tomber le natif de Belgrade, tout d'abord Rafael Nadal et Roger Federer seront revanchards et ne disputeront pas les JO pour se préparer au mieux pour le tournoi de New-York, alors que Dominic Thiem et Alexander Zverev souhaiteront retourner en finale.Novak Djokovic est prévenu, s'il souhaite devenir le fameux GOAT du tennis ( Greatest Of All Time) il va falloir continuer d'élever son niveau et rester fort mentalement car on l'a déjà vu, son plus grand adversaire c'est lui-même.